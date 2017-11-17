Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Спецпроекты
«Такого бардака мы не видели»: в симфоническом оркестре РБ назрел скандал
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
62d88ae17c8ff275d84bc6760cd213d8

«Такого бардака мы не видели»: в симфоническом оркестре РБ назрел скандал

Сегодня, 13:47КультураНадежда ВалитоваФото: classicalmusicnews.ru
Читайте
также
Будни «вертухая»: один день в карауле уфимской колонии строгого режима
В Уфе вновь горел памятник архитектуры, общественники предполагают поджог
Революция для «чайников»