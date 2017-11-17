«Такого бардака мы не видели»: в симфоническом оркестре РБ назрел скандал

Музыканты написали открытое письмо, в котором выразили недовольство главным дирижером оркестра. Медиакорсеть поговорила с дирижером и музыкантами.

Сразу в несколько редакций уфимских СМИ, включая и нашу, поступило большое письмо от коллектива Национального симфонического оркестра РБ. В нем музыканты открыто выражают неприятие главным дирижером оркестра Раушаном Якуповым, назначенным на эту должность еще в январе 2015-го года. Если говорить тезисно, авторы письма недовольны своими зарплатами и тем, что главный дирижер по совместительству является и худруком в одном лице. Кроме того, музыкантов не устраивает дирижер и с профессиональной точки зрения.

«Нам постоянно угрожают увольнением»

- Мы, артисты Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан (ГБУКИ НСО РБ), вынуждены обратиться в средства массовой информации и придать гласности многочисленные грубые нарушения наших законных прав со стороны нынешнего художественного руководителя НСО Якупова Раушана Ахметовича и его ближайшего соратника – главного бухгалтера Шагаевой Елены Евгеньевны.

Под предлогом повышения зарплаты они проводят завуалированную внеплановую аттестацию всего персонала, уже планово аттестованного в октябре 2016 года. Со слов этих ответственных должностных лиц, аттестация необходима для «срочного освоения» выделенных из бюджета средств.

Ни по каким законодательным или внутренним нормативным актам повышение наших весьма скромных по нынешним меркам зарплат не может являться законной причиной для внеплановой аттестации. При этом объективных предпосылок для проверки нашей профпригодности не существует. Все запланированные программы и мероприятия мы исполняем в срок и на достойном профессиональном уровне, ни руководство НСО, ни наш учредитель Министерство культуры РБ претензий к нашей работе никогда не предъявляли.

Внеочередная аттестация была назначена на 7-9 ноября 2017 года, причем в устной форме, соответствующего приказа о ней сотрудники НСОРБ не видели. В письменном виде приказ был вывешен задним числом лишь на один день без процедуры ознакомления под роспись. Государственная инспекция труда в связи с выявленными нарушениями вынесла предписание об отмене этого приказа.

Раушан Якупов. Фото: classicalmusicnews.ru

Несмотря на требование ГИТ, незаконная аттестация персонала фактически продолжается. Мероприятие, которое планировалось 7-9 ноября как внеочередная аттестация, было переименовано в мастер-класс или прослушивание, носящее чисто рекомендательный характер. Тем не менее, многие артисты оркестра под давлением и разными предлогами были вынуждены принять в нем участие и играть на этом мастер-классе аттестационную программу, предварительно написав заявление на прохождение «добровольной» аттестации, однако ни аттестационных листов, ни каких либо других документов в последствии они на руки так и не получили. Этих артистов Р.А.Якупов на словах освободил от уже якобы законной внеочередной аттестации, которая должна будет пройти в декабре.

Такого административного бардака и произвола оркестр ещё не видел.

До прихода в НСО РБ Якупов работал в Башкирском государственном, а также в Пермском и Астраханском театрах оперы и балета только в качестве второго дирижёра, то есть абсолютно не имел опыта работы главным дирижером оркестра, не говоря уже про должность художественного руководителя и знание функционала директора и, тем не менее, в Национальном симфоническом оркестре республики Башкортостан получил карт-бланш…

Ранее конфликты между главным дирижером и артистами оркестра улаживал директор. Такова была система двоевластия в оркестре, за которую всегда ратовал коллектив и которую вопреки его желанию упразднили. Сейчас же и административными, и творческими вопросами занимается один человек — Р.А. Якупов. И, как показывает опыт, сосредоточив всю власть в своих руках, этот человек ею откровенно злоупотребляет.

Постоянно слышатся угрозы увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности музыкантов, многие из которых являются Заслуженными артистами РБ и отдали оркестру лучшие годы своей жизни. За прошедшие два месяца произошли существенные изменения в составе административной части работников коллектива, из-за созданных Р.А. Якуповым и Е.Е. Шагаевой невыносимых условий для работы по собственному желанию уволились бухгалтер, начальник отдела кадров, ушел со своего поста инспектор оркестра, была понижена в должности главный администратор оркестра, хотя очень много лет человек исправно исполнял свои обязанности.

Симфонию Рашита Зиганова "Песнь Салавату Юлаеву " исполняют : Национальный симфонический оркестр РБ, дирижёр Раушан Якупов , партия курая и кубыза Артур Гайсаров. Видео

Для нас очевидно, что Раушан Ахметович Якупов не имеет качеств, необходимых для руководителя коллектива, не соответствует уровню главного дирижера и предназначению художественного руководителя: поддерживать артистов, а не нарушать регулярно их трудовые права; объединять коллектив, а не раздирать его на части, прельщая повышением в должности или запугивая депремированием; развивать коллектив музыкально, а не заводить его в профессиональный тупик, - сообщается в письме.

«Оркестр — это минное поле»

Мы решили узнать у музыкантов о том, какой реакции они ждут от главного дирижера, учитывая тот факт, что сегодня, 17 ноября, оркестр выступает с концертом в рамках Международного конкурса музыкантов-исполнителей имени Наримана Сабитова. Дирижировать будет Раушан Якупов.

- Нас больше волнует реакция не дирижера, а минкульта, общественников, СМИ. Наше положение усугубляется с каждым днем. А ведь с прекрасным дирижером мы способны на очень многое! Долго шли к письму, тщательно думали о его содержании. Музыкантам урезали по непонятным причинам зарплату. С нами разговаривают как с крепостными, - рассказала Медиакорсети одна из музыкантов оркестра, пожелавшая остаться анонимной.

А вот что написала в социальных сетях Зарина Гайсина, релайтер ЦСИ "Облака", в прошлом работавшая в коллективе оркестра:

- В подпольной отчаянной борьбе пытаются привлечь внимание общества и государства к проблемам внутри оркестра. В своё время, в том числе и из-за этих проблем, я покинула оркестр.

У нас не принято в обществе пофамильно обличать людей, которые наносят урон главному оркестру республики, в том числе, чтобы не навредить ни в чем не повинным музыкантам, и именно поэтому вредителям все сходит с рук. Очень жаль, что вместо гордости за коллектив приходится испытывать чувство стыда и сожаления.

Раушан Якупов является выпускником Уфимского государственного института искусств и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. С 2000 года он был дирижёром Башкирского государственного театра оперы и балета и некоторое время параллельно сотрудничал с Пермским театром оперы и балета имени Чайковского.

- Никаких комментариев я пока давать не буду. Совместно с министерством культуры мы готовим официальный ответ-письмо. Следите, - ответил Раушан Якупов в беседе с Медиакорсеть.

Отметим, что назначению на пост главного дирижера оркестра предшествовал скандал с прежним руководителем — музыкантом Рустэмом Сулеймановым. Тогда Сулейманов, по его словам, был вынужден уйти со своего поста из-за конфликта с руководством.

- Знаете, коллектив оркестра прекрасный. Это очень хороший состав. Псевдофинансисты пытаются поставить на колени коллектив, идет полный раздрай различных группировок внутри. Сколько труда, усилий было вложено в работу оркестра! Оркестр — это минное поле, там надо учиться сосуществовать. Те, кого оставили на на старых зарплатах и бессрочном договоре, конечно, останутся недовольны. Получают в коллективе от 15 до 40 тысяч рублей. Виновато и государство, которое не стремится защищать профессионалов — поскольку разнарядка о заработной плате музыкантам приходит из федерального центра. Рыба гниет с головы. Перед тем, как назначать дирижера, стоило бы предусмотреть, к чему это может привести.

В пресс-службе министерства культуры РБ от подробного комментария отказались. И заявили, что «оставят решение вопроса на уровне творческого коллектива».

- Подобные дела должны решаться внутри коллектива, - уточнили в ведомстве. Сейчас Раушан Якупов совместно с ответственным специалистом минкультуры готовит ответ коллективу.