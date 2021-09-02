Татарский певец Фирдус Тямаев подал в суд два иска на Элвина Грея

Татарский певец Фирдус Тямаев подал в суд два иска на Элвина Грея
Татарский певец Фирдус Тямаев подал в суд два иска на Элвина Грея
Вчера, 10:16КультураАлександра КонстантиноваФото: Со страницы Фирдуса Тямаева
Юрист популярного певца из Татарстана Фирдуса Тямаева направил в Вахитовский районный суд Казани и Арбитражный суд Башкирии два иска к башкирскому артисту Радику Юльякшину, известному как Элвин Грей.

Как сообщает «Казанский репортер», татарский исполнитель требует возместить моральный ущерб и расходы на отмененный концерт в Миякинском районе Башкирии.

Ранее Тямаев подавал заявление в полицию, обвинив Элвина Грея в клевете. Певец из Башкирии опубликовал пост на своей странице в соцсетях, в котором высказался о татарском артисте. Однако прокуратура вернула материалы дела против Юльякшина.

Напомним, в Башкирии были сорваны концерты Фирдуса Тямаева. Это произошло из-за отключения электричества в доме культуры, которое вызвала авария в подвале, а также отсутствия маршрутного листа. Однако татарский артист утверждал, что концерты отменили из-за его позиции по поводу шихана Куштау. Тогда Элвин Грей обвинил Тямаева в пиаре и разжигании межнациональных конфликтов.

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