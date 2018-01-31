В Уфе введена процедура наблюдения в МУП «Уфимские инженерные сети»

Инициатором введения процедуры наблюдения МУП «Уфимские инженерные сети» стало ООО «БашРТС».

Сегодня, 31 января, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в МУП «Уфимские инженерные сети».

Как сообщил «Коммерсант-Уфа», компания является крупным оператором тепловых сетей в городе. С заявлением о банкротстве в суд обратилось ООО «БашРТС».

При этом задолженность УИС перед БашРТС в материалах дела не уточняется.По данным издания, в самом БашРТС по состоянию на 1 декабря прошлого года долги МУП УИС оценили в 500 млн рублей.

Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. Но должность арбитражного управляющего уже предложена.

Для справки

МУП УИС — муниципальный оператор тепловых сетей в Уфе. Обеспечивает паром и горячей водой жилые дома и промышленные предприятия города. Обслуживает 249 погонных км сетей, 57 котельных мощностью 1,3 тыс. Гкал, 68 центральных и 818 индивидуальных тепловых пунктов. По данным Kartoteka.ru, 2016 год МУП завершило с чистым убытком в размере 28,85 млн руб. при выручке 3,09 млрд руб.