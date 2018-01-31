В Уфе введена процедура наблюдения в МУП «Уфимские инженерные сети»
Сегодня, 31 января, стало известно, что Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в МУП «Уфимские инженерные сети».
Как сообщил «Коммерсант-Уфа», компания является крупным оператором тепловых сетей в городе. С заявлением о банкротстве в суд обратилось ООО «БашРТС».
При этом задолженность УИС перед БашРТС в материалах дела не уточняется.По данным издания, в самом БашРТС по состоянию на 1 декабря прошлого года долги МУП УИС оценили в 500 млн рублей.
Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. Но должность арбитражного управляющего уже предложена.
Для справки
МУП УИС — муниципальный оператор тепловых сетей в Уфе. Обеспечивает паром и горячей водой жилые дома и промышленные предприятия города. Обслуживает 249 погонных км сетей, 57 котельных мощностью 1,3 тыс. Гкал, 68 центральных и 818 индивидуальных тепловых пунктов. По данным Kartoteka.ru, 2016 год МУП завершило с чистым убытком в размере 28,85 млн руб. при выручке 3,09 млрд руб.
БашРТС обеспечивает теплом восемь городов Башкирии, включая Уфу. Обслуживает 1,5 тыс. погонных км сетей, 26 котельных, 304 центральных тепловых пункта, 21 насосную станцию.