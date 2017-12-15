Жители России смогут платить за тепло по личному счету

В России собственники жилья получат возможность платить за услуги теплоснабжения на основании данных личных приборов учета.

Ранее в законодательстве не было такого норматива, а все расчеты велись на основании показателей общедомовых приборов учета, пишут Dni.ru. Министерство строительства РФ уже подготовило поправки в акты о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. В итоге граждане страны должны будут платить только за реально потребленное тепло, а также за затраты на обогрев подъезда.

Эксперты уже подсчитали, что такой вариант позволит значительно сэкономить деньги. Проблема может остаться в старых домах: в них счетчик придется ставить на каждый стояк в квартире.