В Уфе детский сад №46 отремонтируют весной

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Здание начало представлять опасность для дошколят.
30 марта принято решение закрыть на ремонт садик №46, который находится по адресу улица Вологодская, 141, сообщили в пресс-службе администрации города. Садик должны были закрыть на ремонт летом, но в процессе эксплуатации было решено приступать к работам уже сейчас.
Такое резкое решение было принято исключительно для обеспечения безопасности детей, которых определят в другие детские сады на время ремонта.
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