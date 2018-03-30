В Уфе детский сад №46 отремонтируют весной

30 марта принято решение закрыть на ремонт садик №46, который находится по адресу улица Вологодская, 141, сообщили в пресс-службе администрации города. Садик должны были закрыть на ремонт летом, но в процессе эксплуатации было решено приступать к работам уже сейчас.