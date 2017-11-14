В детский сад на юге Москвы проникла лиса

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В южной части Москвы 13 ноября на территорию одного из детских садов пробралась лиса.
Как пишет издание Dni.ru, животное вело себя агрессивно.
Сообщается, что воспитанникам учреждения обеспечили меры безопасности. К месту инцидента приезжали полицейские и спасатели.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей