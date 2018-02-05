Стратегия добра: Башнефть помогла отремонтировать в Нефтекамске детский сад

После капитального ремонта муниципальный детский сад №39 «Семицветик» в городе Нефтекамске принял более 700 детей.

Второго февраля нефтекамский детский садик «Семицветик» отметил свой второй день рождения. Радость от этого события ощутили все – и воспитатели, и дети, и их родители.

- Я теперь стала самой многодетной мамой нашего города, у меня 745 детей, - пошутила заведующая детсадом Лейла Низамутдинова, которая, кстати, работает в садике с самого момента его основания. Пошутила и прослезилась от радости за своих подопечных, которым теперь так тепло и уютно в детсаду, - это чувствовалось во всем.

Комплексный капитальный ремонт детского сада «Семицветик» был проведен в течение трех лет за счет средств «Башнефти» (дочерняя компания "Роснефти") в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан. А вот дизайном помещений занимались сами сотрудники садика.

Дошкольное учреждение, которому в апреле текущего года исполнится 30 лет, стало настоящим украшением не только района, но и всего города. Ярко раскрашенные стены нескольких корпусов детсада сразу привлекают к себе внимание. Да, именно нескольких корпусов!

В одном корпусе находятся помещения для детей – спальни, игровые комнаты, детсад, музыкальный кабинет, а также небольшой краеведческий музей и кабинет психолога, административные комнаты. Новые пластиковые окна и теплые полы помогают взрослым заботиться о здоровье воспитанников. Здесь продумано все, каждый метр помещений используется с пользой для дела – в широком теплом коридоре оборудована зона для изучения правил дорожного движения с игрушечными автомобилями, светофорами и пешеходными «зебрами», а в раздевалках рядом с новенькими шкафчиками для одежды нашлось место сушилкам для детских варежек и носков. Частично заменена кровля, повсюду уложены противопожарный линолеум и плиточное покрытие полов, соответствующее СанПиНам, заменены системы электроснабжения. Появились пандусы на тот случай, если в садик начнут ходить дети с ограниченными возможностями здоровья. Вся территория садика охвачена видеокамерами для наблюдения за внешней обстановкой.

А вот все остальные вспомогательные помещения расположены отдельно – это центральный медицинский блок, изолятор, прачечная, пищеблок. Обновлено практически все технологическое оборудование: семь новых стиральных машин - в прачечной, плиты с вентиляцией и мойки с водонагревателями и вся посуда - в пищеблоке, вся сантехника, канализация, водопроводные сети. Есть даже такое достижение современной техники, как бароконвектомат, позволяющий готовить детишкам здоровую пищу.

В целом получился реальный детский городок, образованный корпусами вместе с площадками для прогулок, которые зимой украшены ледовыми фигурами, а летом будут уставлены архитектурными композициями.

Для пущей наглядности в детсаду подготовили стенд, где вывесили фотофакты – снимки, запечатлевшие корпуса и помещения детсада до и после реконструкции.

Лучше всего о достигнутом результате высказались родители малышей, пришедшие на церемонию открытия садика.

- Раньше наш садик правильно было бы называть «Сероцветиком» - настолько унылым и дряхлым он был, а теперь он стал таким ярким, веселым и современным! Настоящий «Семицветик»! Вы бы видели, с какой радостью дети утром спешат сюда! Кстати, в садике работают кружки и спортивные секции, так что ребята могут посещать мероприятия по интересам прямо здесь, а родителям нет необходимости бежать с работы за детьми, чтобы вести их на дополнительные занятия, – поделились радостью нефтекамцы.

Фотографы и видеооператоры, участвовавшие в церемонии открытия садика, тоже отметили, что давно не видели таких раскрепощенных, коммуникабельных и творческих детей.

Представитель Министерства образования Башкирии Альбина Минуллина предложила проводить на базе этого садика различные общереспубликанские или даже межрегиональные мероприятия, чтобы жители других городов увидели, какими бывают детсады и к чему стоит стремиться.

- В Нефтекамске сегодня проживают около 34 тысяч детей в возрасте до 18 лет, почти треть из них – дошкольники, - рассказала Медиакорсети заместитель главы администрации Нефтекамска по социальным вопросам Ирина Ахмадишина. – В этот детсад теперь многие педагоги приезжают из других городов на экскурсию, посмотреть, каким может быть по-настоящему современное дошкольное учреждение. Мы гордимся этим садиком и благодарим за него компанию «Башнефть».

Примечательно, что в ходе церемонии открытия детсада ни разу не была названа сумма средств, вложенных в его капитальный ремонт. Но то, что она немалая – более 120 миллионов рублей – видно по масштабам перемен, происшедших в дошкольном учреждении. Как отметили взрослые участники церемонии открытия, деньги – не главное. Важнее то, что они потрачены с пользой для будущего города, республики и всей страны.

Известно, что за последние пять лет «Башнефть» направила на поддержку в благотворительных образовательных проектов на территории Башкирии порядка двух миллиардов рублей. Реконструированы уже около 170 социальных объектов, 60 из них – это как раз детские сады. Интересная деталь: все объекты, за преображение которых берется «Башнефть», в итоге вызывают у людей чувство восхищения.