Последний июньский день в Башкирии будет жарким

В субботу, 30 июня, в Башкирии будет жаркая погода с небольшим дождем, сообщили синоптики Башгидрометцентра.

Температура воздуха днем составит +25+30°C, а ночью опустится до +11+16°C. Ветер будет северным, северо-восточным умеренным, порывистым. Небольшой кратковременный дождь пройдет по востоку республики, днем ожидаются грозы.