Последний июньский день в Башкирии будет жарким

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Однако синоптики не исключают грозы по востоку республики.
В субботу, 30 июня, в Башкирии будет жаркая погода с небольшим дождем, сообщили синоптики Башгидрометцентра.
Температура воздуха днем составит +25+30°C, а ночью опустится до +11+16°C. Ветер будет северным, северо-восточным умеренным, порывистым. Небольшой кратковременный дождь пройдет по востоку республики, днем ожидаются грозы.
На отдельных участках дорог ночью и утром будет туман с ухудшением видимости до 500 метров.
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