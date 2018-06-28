Погода в Башкирии на 29 июня: от жары до града

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Синоптики обещают сильнейшие порывы ветра, дождь и… +28°C днем.
В Башкирии 29 июня будет жаркая дождливая погода с переменной облачностью, сообщили в Башгидрометцентре.
Местами пройдут небольшие дожди, по востоку до умеренных, грозы, локально град. Температура воздуха ночью составит +12+17°C, днем поднимется до 22-28°C.
Синоптики прогнозируют очень сильные порывы ветра на протяжение всего дня. Порывы ветра днем будут достигать 20 м/с, а ночью до 21-26м/с.
Утром на автодорогах будет туман, видимость составит 500-1000 метров.
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