Погода в Башкирии на ближайшие дни: жарко, облачно, безветрено

По Башкирии и в Уфе, по данным Росгидрометцентра, на ближайшие три дня, включая выходные, ожидается жаркая погода без осадков.

При этом на небе будут эпизодически появляться облака, благодаря чему жаркая погода будет переноситься несколько легче. Но слабый ветер не оставит надежды на комфортные прогулки на свежем воздухе.

Итак, сегодня, 28 июня, в течение дня возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем может подняться до +27 градусов, а ночью до +17 градусов.

Завтра, 29 июня, днем будет +27 градусов, а ночью может похолодать до +13 градусов. Дождей не ожидается.

В субботу, 30 июня, ожидаются примерно такие же погодные условия: днем +28 градусов, ночью +14 градусов.

В воскресенье, 1 июля, днем воздух прогреется до +31 градус, ночью столбик термометра опустится до +16 градусов.