В Уфе торжественно открылась главная ёлка города

На празднике были танцы, песни и торжественное зажигание огней на огромной ёлке.

26 декабря на площади Ленина перед уфимским Горсоветом прошла церемония открытия ледового городка и зажжения огней на главной елке, сообщили в пресс-службе администрации города. На площади установили и украсили 30-метровую ель, и ледяные скульптуры.