В Уфе торжественно открылась главная ёлка города

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На празднике были танцы, песни и торжественное зажигание огней на огромной ёлке.
26 декабря на площади Ленина перед уфимским Горсоветом прошла церемония открытия ледового городка и зажжения огней на главной елке, сообщили в пресс-службе администрации города. На площади установили и украсили 30-метровую ель, и ледяные скульптуры.
На празднике прошло представление «Ассамблея дедов Морозов» со Снегурочкой и скоморохами. Солисты и музыкальные коллективы городского культурно-досугового центра развлекали гостей праздника. Завершился вечер веселыми танцами под главную песню Нового года «В лесу родилась елочка».
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей