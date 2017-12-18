В Башкирии вандалы сломали ледовый городок, который даже не успели возвести
Большое расстройство доставили жителям поселка Иглино неизвестные пока полиции хулиганы, которые ночью в минувшие выходные расколотили ледовые блоки, завезенные на центральную площадь поселка для возведения на ней сказочных скульптур и других праздничных сооружений. Об этом сообщили в соцсетях жители поселка.
Как пояснили авторы сообщения, строительство городка началось 14 декабря, там уже установили елку и завезли ледовые блоки, из которых предполагалось изготовить фигуры новогодних персонажей. Однако вандалы расколотили их.
Полиция ищет очевидцев происшедшего, чтобы установить личности хулиганов и привлечь их к ответственности с выплатой нанесенного ущерба, ведь ледовые блоки тоже стоили денег.
Сообщается также, что ледовый городок в поселке появится, несмотря ни на что. Его открытие запланировано на 26 декабря.