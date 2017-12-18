В Башкирии вандалы сломали ледовый городок, который даже не успели возвести

Добычей хулиганов стали ледовые блоки, приготовленные для строительства ледового городка.

Большое расстройство доставили жителям поселка Иглино неизвестные пока полиции хулиганы, которые ночью в минувшие выходные расколотили ледовые блоки, завезенные на центральную площадь поселка для возведения на ней сказочных скульптур и других праздничных сооружений. Об этом сообщили в соцсетях жители поселка.

Как пояснили авторы сообщения, строительство городка началось 14 декабря, там уже установили елку и завезли ледовые блоки, из которых предполагалось изготовить фигуры новогодних персонажей. Однако вандалы расколотили их.

Полиция ищет очевидцев происшедшего, чтобы установить личности хулиганов и привлечь их к ответственности с выплатой нанесенного ущерба, ведь ледовые блоки тоже стоили денег.