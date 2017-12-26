В Уфе запустят экскурсионные новогодние автобусы

Метробусы будут ходить с 29 декабря по 8 января.

В Уфе с 29 декабря запустят метробусы по Уфе, сообщили на сайте «Юрта Деда мороза».

Маршрут начнется с площади имени Ленина на Горсовете. Далее метробус поедет здесь: Дворец Спорта –РК «Огни Уфы» — Железнодорожный вокзал — Уфа Арена – Молодежный театр – кинотеатр Родина — Гостиный Двор – театр Оперы и балета – Телецентр — БГУ – Дом Правительства – Софьюшкина аллея — Монумент Дружбы – Колесо Обозрения (Иремель)- ВДНХ — Life style центр Башкортостан – Татарский театр «Нур» — Гос.Цирк — Площадь им. Ленина (Горсовет) конец маршрута.

График работы движения:

29.12.17 с 12:00 до 15:00 и с 14:00 до 17:00 – 1 автобус по одному кругу

30.12.17 с 12:00 до 15:00, 14:00 до 17:00 и 18:00 до 21:00 – 1 автобус по одному кругу

31.12.17 с 12:00 до 15:00 и с 14:00 до 17:00 – 1 автобус по одному кругу

1.01.18 с 18:00 до 21:00 – 1 автобус