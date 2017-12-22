Как в новогодние праздничные дни будет работать почта в Башкирии

С 31 декабря по 8 января почта не будет работать только три дня.

Почта России сообщила о своем графике работы в новогодние праздничные дни.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2018 года Почта России в Башкирии работать не будет, это выходные дни для отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.