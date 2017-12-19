Вице-мэр Уфы об отсутствии чиновников в новогодние праздники: это абсурд

Замглавы администрации мэрии Салават Хусаинов назвал абсурдом слухи о том, что в новогодние праздники руководители мэрии не работают. Он предложил горожанам прийти и посмотреть, находятся ли они на своих рабочих местах 1 января.

- Ни один уважающий себя руководитель никуда уезжать не будет, зная, что необходимо обеспечить жизнедеятельность миллионого города, - заявил Хусаинов сегодня на оперативке. - Для того, чтобы это все не имело какие-то толкования, если кто-то очень сильно за этот вопрос переживает, пожалуйста, если вы хотите застать нас на рабочем месте, 1 января, приходите, пообщаемся.

Ранее Рустэм Марданов заявил, что также без новогодних каникул останутся и министры республики. Они должный выйти на работу уже третьего января. Связано это с большим объемом работы.