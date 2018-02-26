В Уфе строительство моста через Зининский переезд оценили в 1 млн рублей
Сегодня, 10:46ГородРустэм Башкирцев
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Построить переезд планируется к 2020 году.
Источник: ГТРК Башкортостан
В Уфе в этом году планируется приступить к строительству надземного путепровода над Зининским железнодорожным переездом, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на данные госкомтранса республики. Завершить строительство планируется четырехполосного моста планируется к 2020 году. Ориентировочная стоимость проекта – 945 тыс. руб.
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