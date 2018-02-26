В Уфе строительство моста через Зининский переезд оценили в 1 млн рублей

В Уфе в этом году планируется приступить к строительству надземного путепровода над Зининским железнодорожным переездом, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на данные госкомтранса республики. Завершить строительство планируется четырехполосного моста планируется к 2020 году. Ориентировочная стоимость проекта – 945 тыс. руб.