Новый банк развития БРИКС выделит деньги на Восточный выезд из Уфы

Совет директоров Нового банка развития БРИКС одобрил России кредит на 68,8 миллиона долларов на строительство восточного выезда из Уфы на трассу М-5.

- В рамках проекта «Восточный выезд из города Уфы» Новый банк развития БРИКС (НБР) выделит правительству России суверенный кредит на 68,8 миллиона долларов для строительства транспортного коридора, связывающего центр города Уфы с автодорогой федерального значения M5, - приводит официальное сообщение банка РИА Новости.

Напомним, проект строительства платной дороги при выезде из Уфы правительство Башкирии представило НБР в июне 2016 года.

Проект концессионного соглашения по строительству восточного выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» включает в себя автодорожный тоннель, мостовой переход через реку Уфа, участок автомобильной дороги от мостового перехода до федеральной автодороги. Период проектирования и строительства объекта составит не более 4 лет, сообщили ранее в пресс-службе правительства Башкирии. Общая протяженность объекта ориентировочно 14 километров. Расчетный поток — 10 тысяч автомобилей в сутки. Автомобильная дорога будет эксплуатироваться в платном режиме, поскольку существует альтернативный бесплатный путь.