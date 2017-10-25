В Уфе из-за ботов сорвалось голосование за имя нового сквера
Сегодня, 10:05ГородТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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В опросе приняло участие слишком много подозрительных аккаунтов.
Сегодня, 25 октября, стало известно, что результаты голосования за название нового сквера, появившегося на улице Революционной, в районе Центрального рынка, признаны недействительными.
Как известили представители Ленинского района Уфы, специалисты выявили слишком явные нарушения, допущенные в процессе голосования, - в нем приняли участие слишком большое количество ботов и фальшивых аккаунтов.
В итоге администрация соцсети «ВКонтакте» потребовала очистить от них беседу и только потом возобновить процесс голосования
Напомним, что опрос должен был проходить с 18 по 31 октября.
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