В Уфе из-за ботов сорвалось голосование за имя нового сквера

В опросе приняло участие слишком много подозрительных аккаунтов.

Сегодня, 25 октября, стало известно, что результаты голосования за название нового сквера, появившегося на улице Революционной, в районе Центрального рынка, признаны недействительными.

Как известили представители Ленинского района Уфы, специалисты выявили слишком явные нарушения, допущенные в процессе голосования, - в нем приняли участие слишком большое количество ботов и фальшивых аккаунтов.

В итоге администрация соцсети «ВКонтакте» потребовала очистить от них беседу и только потом возобновить процесс голосования