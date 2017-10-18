Уфимцам предлагают проголосовать за лучшее название сквера в центре города

В администрации города по результатам опроса выбрали 10 вариантов для названия сквера. Теперь с помощью голосования необходимо выбрать лучший.

Недавно уфимцам предложили придумать название для сквера, расположенного по улице Революционной (от ул. Цюрупы и до ул. Ленина). Предложения принимались с 29 сентября по 6 октября. Авторам названий предложили также описать мотивацию своего выбора.

Известно, что свое мнение высказали более 65 человек. Из всех предложений было выбрано 10. Теперь в социальных сетях уфимцев просят проголосовать за наиболее понравившийся вариант. На сегодняшний день в опросе приняли участие уже более 300 человек. В тройку лидеров голосования попали названия «Хрустальный», «Центральный» и «Сквер 100-летия Великой Октябрьской революции».