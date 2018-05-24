В Уфе до 20 октября ограничат движение на десятках улиц

Согласно данным пресс-службы администрации Уфы, в период порведения ремонтных работ до 2о октября вводится временное ограничение движения транспорта по ½ проезжей части дорог. В период укладки верхнего слоя асфальтобетонного покртия поквартально будет организовано полное перекрытие проезжей части. На данный момент уже 30 участков находятся в ремонте.

Ограничение движения коснется следующих улиц: Конституции – на участке от улицы Комарова до Первомайской; Тухвата Янаби – от улицы Сельская Богородская до Фронтовых бригад; Клавдии Абрамовой – от улицы 50 лет СССР до Лесотехникума; Российской – от Уфимского шоссе до Трамвайной; Чудской – от Уфимского шоссе до Сипайловской; Уфимском шоссе – от улицы Трамвайная до Чудской; Черниковской – от улицы Гончарова до Машиностроителей и от улицы Машиностроителей до Вологодской.

Также в целях выполнения работ по ремонту инженерных сетей теплоснабжения ООО «БашРТС» до выполнения ремонта дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» до 24 июня 2018 года вводится ограничение движения транспорта на пересечении улицы Мустая Карима с улицей Чернышевского.

На всех участках, где производятся дорожные работы установлены соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари.