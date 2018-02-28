Башкирия получит миллиард федеральных средств на ремонт дорог

О выделении средств на проект сообщили в пресс-службе госкомтранса республики. Как следует из сообщения, ведомство также подписало соглашения с администрациями Уфы и Уфимского района. Они войдут в состав будущей уфимской агломерации. Только здесь планируется отремонтировать 86 дорог.