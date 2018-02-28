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Башкирия получит миллиард федеральных средств на ремонт дорог
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Башкирия получит миллиард федеральных средств на ремонт дорог

Сегодня, 12:00ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: transport.bashkortostan.ru
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