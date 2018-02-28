Башкирия получит миллиард федеральных средств на ремонт дорог
Сегодня, 12:00ЭкономикаНаталья КузнецоваФото: transport.bashkortostan.ru
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Республика получит миллиард из федерального бюджета на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги". Софинансирование от региона и муниципалитетов составит более миллиарда и 41 миллион рублей соответственно.
О выделении средств на проект сообщили в пресс-службе госкомтранса республики. Как следует из сообщения, ведомство также подписало соглашения с администрациями Уфы и Уфимского района. Они войдут в состав будущей уфимской агломерации. Только здесь планируется отремонтировать 86 дорог.
С подробным списком дорог, ремонт которых будет проведен можно ознакомиться на сайте госкомитета.
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