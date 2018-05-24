В одном из районов Уфы на пять дней отключат горячую воду

Накануне «Уфимские инженерные сети» сообщили о предстоящем плановом отключении воды в демском районе города. Информация об этом появилась на сайте столичной мэрии.

Отключение запланировано на период с 28 мая по 3 июня. Это связано с проведением гидравлических испытаний и ремонтом тепломагистралей.