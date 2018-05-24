В одном из районов Уфы на пять дней отключат горячую воду

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Речь идет о Демском районе столицы Башкирии.
Накануне «Уфимские инженерные сети» сообщили о предстоящем плановом отключении воды в демском районе города. Информация об этом появилась на сайте столичной мэрии.
Отключение запланировано на период с 28 мая по 3 июня. Это связано с проведением гидравлических испытаний и ремонтом тепломагистралей.
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