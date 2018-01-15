Испытано на себе: можно ли в Уфе пить воду из-под крана

Корреспондент ИА Медиакорсеть решил разобраться, как работает уфимский водоканал, насколько безопасна водопроводная вода и можно ли пить ее прямо из-под крана.

Тема питьевой воды для Уфы более, чем больная: несмотря на то, что с момента загрязнения фенолом прошло почти 28 лет, многие побаиваются пить воду «из-под крана».

В первую очередь мы решили выяснить, откуда она берётся. В Уфе работает семь водозаборов, все они расположены на реке Уфа, лишь один из них забирает воду непосредственно из водоёма, остальные шесть - инфильтрационные. Стоит отметить, что все водозаборы являются стратегическими объектами с серьёзной охраной, и постороннему попасть за забор с колючей проволокой практически невозможно.

«Инфильтрационными называют водозаборы, в которые речная вода поступает не непосредственно из реки, а предварительно профильтровываясь через толщу грунтов. По сути это обычная скважина, расположенная рядом с рекой».

На шести уфимских водозаборах инфильтрационного типа пробурено 265 двадцатиметровых скважин, удалённых от берега в среднем на 50 метров.

Кстати: Водонапорная башня, расположенная рядом с Мусульманским кладбищем за Телецентром, и прозванная в народе «обсерваторией», была звеном первого уфимского водопровода, проработавшего на протяжении полувека. Тогда воду доставляли потребителям по трубам, вырубленным из цельного ствола дерева.

Единственный водозабор, расположенный непосредственно в устье реки – Северный. Такие станции часто, из-за внешнего сходства, называют «ковшовыми», однако у простого обывателя рассмотреть как выглядит ковш не получится, потому что он расположен под водой, а забор происходит на глубине 3-4 метра.

Первую ступень очистки вода проходит в самом ковше, так называемыми «вращающимися сетками», - это своеобразный фильтр грубой очистки, он убирает из воды посторонние предметы, которые могут повредить насосы. Затем вода поднимается на очистные сооружения, где в первую очередь проходит обеззараживание ультрафиолетом. Это позволяет избавиться от опасных бактерий и микроорганизмов, которых в речной воде достаточно много.

Следующий этап – отстаивание. Здесь вода стоит два с половиной часа. За это время не без помощи химических реагентов муть и другие природные примеси оседают на дне резервуара. Химия нужна для того, чтобы сделать примеси, содержащиеся в воде, тяжелей, соответственно, ускорить процесс оседания. В качестве реагентов применяют безопасные для человека сульфаты алюминия и другие природные соли.

Последней ступенью очистки являются «скорые» фильтры. По сути это цилиндр, наполненный зернистым веществом «горелой породой». Через него вода просачивается сверху вниз. Толщина фильтрующего элемента - два метра.

«Горелая порода – это горные опалённые породы, находящиеся вокруг месторождений бурого угля. При горении угля, находящийся вокруг грунт плавится, его добывают и размельчают».

Есть ещё одна ступень очистки – углевание, на данный момент она не работает, и будет запущена, если водоём будет загрязнён нефтью, керосином или другими антропогенными веществами.

На этом фильтрование заканчивается и вода готова для передачи потребителям, то есть нам с вами. Но перед тем, как запустить её в водопровод, принимаются меры для того, чтобы она дошла до домов такой же чистой.

Хлор в настоящее время это единственный обеззараживающий агент, который обладает последействием. Он не позволяет, чтобы в процессе транспортировки воды, по трубопроводной системе города, произошло вторичное микробиологическое загрязнение воды. Простыми словами он консервирует воду для поставки потребителюглавный технолог Рустем Киекбаев.

Инфильтрационные водозаборы намного проще, вода в них намного чище, и потому ступеней фильтрации намного меньше, например, на Южном водозаборе после поднятия из скважины воду только хлорируют и сразу отправляют горожанам.

Кстати: В сутки уфимцы потребляют 350 тысяч кубометров воды.

Что касается качества питьевой воды, то в круглосуточном режиме за этим следит семь лабораторий. Некоторые анализы проводятся ежечасно, всего лаборатории следят более чем за сотней показателей воды, о которых отчитываются в Роспотребнадзор, хотя по СанПиНу должны проверять лишь по 56. А ресурсы позволяют делать 290 исследований.

Кстати: Российские нормативы качества воды строже, чем их европейские и американские аналоги. Требования всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тоже мягче отечественных.

Как говорят сами работники лабораторий, развитию уфимского «Водоканала» помогла «фенольная авария». После того, как последствия попадания фенола в водопровод были устранены, очень большие деньги были направлены на модернизацию и оснащение лабораторий, и сейчас они одни из самых лучших в стране.

Что же касается повторения аварии, то, по словам главного специалиста «Водоканала» по контролю качества воды Игоря Мельницкого, попадание фенола таких последствий как в 1990 году не вызовет.

Дело в том, что фенол полностью растворяется в воде, и при попадании в водопровод выйдет из него достаточно быстро. Тут главное вовремя среагировать и оповестить население. Но мы узнаем о заражении раньше попадания в систему, и способны просто приостановить забор воды. Того, что хранится в так называемой буферной зоне, вполне хватит, чтобы «пятно» прошло мимо водозабора, главный специалист «Водоканала» по контролю качества воды Игорь Мельницкий.

Кстати: Уфимские нефтеперерабатывающие заводы, не способны влиять на качество питьевой воды, так как расположены в бассейне Белой, а водозаборы находятся на реке Уфа.

Слухи об износе водопроводной сети Уфы на самом деле оправданы. По данным на 2017 год, уфимский водопровод изношен на 70%, однако это не говорит о том, что вода плохая, это значит, что прорывы случаются чаще.

Бывают случаи, что горожане жалуются на качество воды. Согласно регламенту, специалисты должны выехать и отобрать пробы.

Вода проверяется не только на входе и выходе с очистных сооружений. Мы делаем замеры и у потребителей, то есть проверяем воду в уличных колонках и в квартирах, главный специалист «Водоканала» по контролю качества воды Игорь Мельницкий.

В Уфе уже было несколько случаев, когда после таких проверок выяснялось, что источник загрязнения – коррозия труб в самом доме, тогда наказывали управляющие компании (УК). Доходило даже до того, что УК были вынуждены проводить капитальный ремонт раньше запланированного срока.