В Уфе из-за утечки отключили воду в шести домах и в детском саду

На месте коммунальной аварии работают сотрудники МУП «Уфаводоканал».

Сегодня,25 декабря, произошло аварийное отключение воды в связи с утечкой из-под земли на проспекте Октября, 106, - сообщили в администрации Уфы.

- Временно холодная вода отключена в жилых домах по проспекту Октября, 106, 106/1, 106/2, 106/3, 108, 110 и в детском саду №113 (проспект Октября, 108/1), - уточнили в администрации. - На месте работают сотрудники МУП «Уфаводоканал». Ситуация находится на контроле у городских служб.