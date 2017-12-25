Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе из-за утечки отключили воду в шести домах и в детском саду
Сюжеты:
Власть без цензурыНаши в ПхенчханеГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a3%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%ba%d0%b0+%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b

В Уфе из-за утечки отключили воду в шести домах и в детском саду

Сегодня, 09:52ПроисшествияРазиф АбдуллинФото: ufacity.info
Читайте
также
Майские указы Путина в Башкирии: Есть достижения, есть и хитрости
В Уфе больной ребенок написал книгу сказок, чтобы собрать деньги на лечение
Стали известны отрасли, где в Башкирии самые высокие зарплаты