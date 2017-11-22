В Уфе пройдет Семейная суббота

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Она состоится в рамках выставки "Мир материнства и детства ".
Сегодня в уфимском выставочном центре ВДНХ Экспо ЛИК открылась специализированная выставка "Мир материнства и детства".
На открытии выставки министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова рассказала об особенностях четвертого по счету форума, посвященного семье.
- Впервые пройдет Семейная суббота, - сказала Ленара Иванова. - Мы понимаем, что многие в рабочие дни не могут посетить столь интересное мероприятие.
В субботу для семей в ВДНХ Экспо будут организованы мастер-классы, консультации, творческие площадки для детей. Работа выставки в субботу будет организована с 10 до 14 часов.
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