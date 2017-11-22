В Уфе пройдет Семейная суббота

Она состоится в рамках выставки "Мир материнства и детства ".

Сегодня в уфимском выставочном центре ВДНХ Экспо ЛИК открылась специализированная выставка "Мир материнства и детства".

На открытии выставки министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова рассказала об особенностях четвертого по счету форума, посвященного семье.

- Впервые пройдет Семейная суббота, - сказала Ленара Иванова. - Мы понимаем, что многие в рабочие дни не могут посетить столь интересное мероприятие.