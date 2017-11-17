Организаторы #Ufaforuma заручились поддержкой Рустэма Хамитова

Молодежный образовательный форум пройдет в Уфе с 1 по 3 декабря.

В этом году проблем с проведением #Ufaforum, который планируется провести в Уфе с 1 до 3 декабря, возникнуть не должно, сообщил сегодня на пресс-конференции в «Башинформе» координатор проекта по взаимодействию с органами государственной власти Азат Бадранов. Он уточнил, что мероприятие пройдет при поддержке главы республики.

Напомним, что в прошлом году буквально за день до начала форума мероприятие запретили. Тогда форум планировалось провести с 11 по 14 августа на базе Башкирской республиканской гимназии-интерната (БРГИ) №1 им. Рами Гарипова. Позже его решили провести с 2 по 4 сентября.