В Уфе установят видеокамеры возле больших клумб для борьбы с вандалами
В городе уже зафиксированы случаи похищения цветов с клумб сразу почти сразу после их посадки.
Сегодня, 22 мая, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов высказал предложение устанавливать уличные камеры видеонаблюдения возле больших цветочных клумб, чтобы обеспечить их защиту от вандалов.
Он объяснил свою идею тем, что нынешней весной в городе уже зафиксированы случаи вандализма, когда с клумб похищались только что высаженные работниками Горзеленхоза цветы.
- Мне говорят, что это делают бабушки пожилые, но помните в прошлые годы видеокамера в одном месте сняла, как женщины среднего возраста цветы с клумбы воруют? – отметил Ирек Ялалов. – Я считаю, что после краж эти цветы могут потом оказываться на рынках, где их продают в качестве рассады и с этим нужно бороться. Может быть, стоит установить видеокамеры специально возле больших клумб, потому что работники Горзеленхоза стараются, наводят красоту, а потом вандалы сводят все их усилия к нулю.
Мэр Уфы напомнил, что в прошлом году в городе, по официальным данным, с клумб были похищены около 70 тысяч цветов.