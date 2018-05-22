В Уфе установят видеокамеры возле больших клумб для борьбы с вандалами

Он объяснил свою идею тем, что нынешней весной в городе уже зафиксированы случаи вандализма, когда с клумб похищались только что высаженные работниками Горзеленхоза цветы.

- Мне говорят, что это делают бабушки пожилые, но помните в прошлые годы видеокамера в одном месте сняла, как женщины среднего возраста цветы с клумбы воруют? – отметил Ирек Ялалов. – Я считаю, что после краж эти цветы могут потом оказываться на рынках, где их продают в качестве рассады и с этим нужно бороться. Может быть, стоит установить видеокамеры специально возле больших клумб, потому что работники Горзеленхоза стараются, наводят красоту, а потом вандалы сводят все их усилия к нулю.