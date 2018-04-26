В Уфе к лету высадят более 260 тысяч цветов

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К выращиванию цветов в Горзеленхозе приступили еще в конце января.
С наступлением лета столицу Башкирии украсят несколько сотен тысяч цветов, сообщили в Горзеленхозе Уфы.
Более 260 тысяч однолетних саженцев цветов планируют вырастить в теплицах Горзеленхоза, среди которых петунии, бархатцы и цинерарии. Сначала цветами засадят парк Победы, а после и скверы, в которых пройдут праздничные мероприятия к 9 мая.
Посадка в теплицах происходит в два этапа. Зеленеющие сейчас цветы посадили в кассеты еще в конце января. Второй этап – высаживание в грунт. Новая партия цветов сменит отжившие цветы к середине лета, ближе к осени.
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