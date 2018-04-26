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В Уфе к лету высадят более 260 тысяч цветов
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыЧП в школе
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В Уфе к лету высадят более 260 тысяч цветов

Сегодня, 10:23ГородРустэм Башкирцев
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