В Уфе на месяц ограничили движение по автодорогам для большегрузов

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Ограничение введено с целью защитить дорожное полотно весной.
С 27 марта по 25 апреля в Уфе временно введут ограничение движения большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Ограничение введено для защиты дорожного полотна от повреждений по весне.
По всем вопросам получения разрешения на проезд транспорта с превышением допустимой нагрузки на ось необходимо обращаться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО город Уфа по адресу: г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 84, кабинет № 300. Телефон для справок: (347) 273-12-62.
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