В Уфе на месяц ограничили движение по автодорогам для большегрузов

С 27 марта по 25 апреля в Уфе временно введут ограничение движения большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничение введено для защиты дорожного полотна от повреждений по весне.