В Башкирии «лоб в лоб» столкнулись два большегруза

В Башкирии на трассе в Туймазинском районе столкнулись грузовики Камаз и Mercedes, в результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля, второй водитель доставлен в больницу. По предварительным данным причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения водителем Камаза, который выехал на встречную полосу и протаранил движущийся на встречу Mercedes.