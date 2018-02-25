В Башкирии «лоб в лоб» столкнулись два большегруза

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По предварительной версии водитель Камаза выехал на встречную полосу.
В Башкирии на трассе в Туймазинском районе столкнулись грузовики Камаз и Mercedes, в результате аварии погиб водитель отечественного автомобиля, второй водитель доставлен в больницу. По предварительным данным причиной ДТП стало несоблюдение правил дорожного движения водителем Камаза, который выехал на встречную полосу и протаранил движущийся на встречу Mercedes.
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