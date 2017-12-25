В Башкирии большегруз провалился под лёд, водитель погиб

Многотонная машина протаранила опору ЛЭП, после чего съехала в реку.

В селе Кабаково Кармаскалинского района Башкирии погиб водитель провалившегося под лёд большегруза, сообщили в МЧС по РБ. По предварительным данным, водитель сначала врезался в опору ЛЭП, после чего машина съехала на ещё не окрепший лёд реки Белой. Водители проезжавших мимо автомобилей смогли пробраться к тонущему самосвалу, но водитель уже не подавал признаков жизни.