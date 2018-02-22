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Министр МВД Башкирии Роман Деев: В Уфе половина маршруток - нелегальные
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Министр МВД Башкирии Роман Деев: В Уфе половина маршруток - нелегальные

Сегодня, 11:33ГородРазиф Абдуллин
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