Министр МВД Башкирии Роман Деев: В Уфе половина маршруток - нелегальные

Депутат Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова спросила министра внутренних дел Романа Деева о том, насколько законны таблички "экскурсионный", которые часто можно увидеть в уфимских маршрутках. - Это распространено и незаконно, - сказал Роман Деев.

- Это один из способов легализовать свои поездки. Как правило, при проверке таких автобусов выявляются нарушения. Только в Уфе, по словам министра, имеется около пяти тысяч автобусов, при этом маршрутные карты имеют только 2400 или 48%. - При желании муниципалитета в этой сфере можно навести порядок, - отметил министр внутренних дел. Совместно с прокуратурой и следственным комитетом при взаимодействии с МВД и муниципальными властями в судах можно признать такую деятельность незаконной. - В нашу компетенцию в этой сфере входит только обеспечение безопасности дорожного движения, - уточнил он.