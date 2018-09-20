В Уфе фонтан-часы все-таки достроят в срок

27 августа был размещен аукцион с целью определения подрядчика для строительства фонтана и к 12 сентября поступило шесть заявок от участников закупки. Все заявки признаны соответствующими требованиям ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ценовое предложение пока что сделал только один участник закупки - ООО «Уралагротехсервис». С этой организацией будет заключен контракт, а работы вестись по графику без отсрочек.

Напомним, что попытки построить фонтан-часы на площади Горсовета предпринимаются с 2014 года. Тогда отобрали первого подрядчика – московское ООО «Стройтехггрупп», которое должно было построить объект к концу 2015 года, но из-за отсутствия финансирования позже переносила сроки исполнения в арбитражном суде.