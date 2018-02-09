Мэрия Уфы расторгла очередной контракт на строительство фонтана-часов

Знаменитый долгострой должен расположиться на площади Ленина.

В ближайшие дни планирует объявить уже третий по тендер по отбору подрядчика для строительства фонтана-часов на площади имени Ленина, напротив здания городской мэрии. Об этом сегодня сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Дело в том, что второй подрядчик – барнаульская компания «Лтинвест» (контролируется физлицом Любовью Мищенко) не смогла в арбитражном суде вернуть этот контракт стоимостью 50,44 млн руб. Договор стороны заключили в июне 2016 года. Завершить строительство должны были к 1 ноября 2017 года, но около полугода строительные работы не велись. Поэтому в мэрии решили, что подрядчик не уложится в срок и уведомили компании о расторжении договора в одностороннем порядке.

«Лтинвест» весной прошлого года обратилась в арбитражный суд Башкирии. Таким образом, компания пыталась вернуть контракт. В суде представители компании пояснили, что не начинала работы из-за того, что объект был сдан с дефектами, которые надо было устранить. Также ей не предоставили проект фонтана. Юрист мэрии, в свою очередь, пояснил, что проект был опубликован на сайте госзакупок и передана сотруднику подрядной организации. Суды двух инстанций поддержали городскую мэрию.