В Уфе появился новый арт-объект в виде сердца
Сегодня, 13:58ГородЗлата ЗуковичФото: Пресс-служба администрации Уфы
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Предполагается, что здесь будут фотографироваться влюбленные пары.
Не перекрестке улиц Ленина и Революционной появился новый арт-объект – зеленое сердце в подсолнухах, сообщили в пресс-службе администрации города.
Под большим сердцем находится деревянный мостик с витыми металлическими перилами. В сердце вмонтированы лампочки, которые светятся в темное время суток.
Сейчас вокруг нового арт-объекта продолжается благоустройство сквера.
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