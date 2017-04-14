В Уфе появился новый арт-объект в виде сердца

Предполагается, что здесь будут фотографироваться влюбленные пары.

Не перекрестке улиц Ленина и Революционной появился новый арт-объект – зеленое сердце в подсолнухах, сообщили в пресс-службе администрации города.

Под большим сердцем находится деревянный мостик с витыми металлическими перилами. В сердце вмонтированы лампочки, которые светятся в темное время суток.

Сейчас вокруг нового арт-объекта продолжается благоустройство сквера.

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