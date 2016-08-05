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В Уфе проспект Салавата Юлаева украсили арт-объектами
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Уфе проспект Салавата Юлаева украсили арт-объектами
Сегодня, 11:25ГородЗлата ЗуковичФото: Пресс-служба администрации Уфы
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