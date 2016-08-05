В Уфе проспект Салавата Юлаева украсили арт-объектами

Здесь установили новые креативные композиции.

Новая креативная композиция появилась на главной транспортной артерии города, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. При въезде в Октябрьский район установлена куница мастера Артура Мухаметова, чуть дальше стоит «Падающая ваза», которую установили работники МБУ Октябрьского района. Также установлена декоративная телега, украшенная цветочной клумбой.

А буквально вчера, 15 июня, на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Шафиева появились огромные камни, которые отмыли, и соорудили из них композицию из цветов и кустов барбариса.