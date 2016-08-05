В Уфе проспект Салавата Юлаева украсили арт-объектами
Сегодня, 11:25ГородЗлата ЗуковичФото: Пресс-служба администрации Уфы
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Здесь установили новые креативные композиции.
Новая креативная композиция появилась на главной транспортной артерии города, сообщили в пресс-службе администрации Уфы. При въезде в Октябрьский район установлена куница мастера Артура Мухаметова, чуть дальше стоит «Падающая ваза», которую установили работники МБУ Октябрьского района. Также установлена декоративная телега, украшенная цветочной клумбой.
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А буквально вчера, 15 июня, на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Шафиева появились огромные камни, которые отмыли, и соорудили из них композицию из цветов и кустов барбариса.
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