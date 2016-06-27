В Октябрьском районе Уфы установили новый арт-объект
Сегодня, 10:03ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
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В Октярьском районе Уфы появился новый арт-объект. На пересечении улиц Менделеева и 50 лет СССР установлена деревянная мельница.
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Как сообщает пресс-служба администрации города, идея установки арт-объекта принадлежит сотрудникам МБУ по благоустройству.
- В ближайшей перспективе – установка фигуры пчелы на пересечении улиц Новогорной, Российской и Северного проезда, - говорится в сообщении. - На развязке улиц Сипайловской – Жукова появится еще одна «семья медведей».
Сюжеты: Фотофакт
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