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В Октябрьском районе Уфы установили новый арт-объект
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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В Октябрьском районе Уфы установили новый арт-объект
Сегодня, 10:03ГородНаталья КузнецоваФото: ufacity.info
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