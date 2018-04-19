В Башкирии саперы начали взрывать лед на реках

Военные инженеры ЦВО спасают от паводка мост, который связывает село с больницами и селами – саперы начали разрушать лед на Большом Инзере в Белорецком районе, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Сводный отряд инженерной бригады совершил 200-километровый марш к месту работ, провел рекогносцировку участка для определения безопасных мест закладки тротила, развернул подрывную станцию. Совместно с сотрудниками МЧС организовано оповещение местного населения о проведении взрывных работ.

Для работ использовалась тонна тротила.