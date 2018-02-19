В Уфе без воды останутся более 90 зданий, в их числе детсады и больницы

На этой неделе, с 19 по 25 февраля, в Уфе горячая и холодная вода будет отключена в трех районах города. В основном это связано с проведением капитального ремонта труб.

Полный список зданий, в которых запланированы отключения, опубликован на официальном сайте "Уфаводоканала". 20 февраля Калининский район, с 10 до 20 часов, холодная вода. ул. Уссурийская 27, 30, 31, 32, ул. Суворова 16, 16 а, ул. Орджоникидзе 28, ул. Вологодская 22/2, Кировский район, с 10 до 17 часов, холодная и горячая вода ул. Салавата 1, 1а, 2, 3, 4, 4/2, 6, 3, 5, 7, 7а, 9, 9/1, 11/1, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19/1, 20, ул. З. Расулева 4, 6, 6/1, 7, 9а, 11, 11/2, 11/4, 11/2, 11/3, 13, 15, ул. Тукаева 54, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 29, 31, ул. Цюрупы 2, 2а, 2б, ул. Аджарская 12, 12а, 14, 16, 3б, 15, ул. Благовещенская 1а, переулок Туриловский, 8, ул. Тукаева 48, 50, 52, 68, 68/1, 54/1, проспект Салавата Юлаева 1, 1/1, ул. Павлуновского 9, Октябрьский район, с 10:30 до 23:30, холодная вода ул. Российская 39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5 21 февраля Орджоникидзевский район, с 10 до 21:00 ул. М. Горького 52,54,56 Советский район, 10:30 до 23:30 ул. Бакалинская 36, 38, 44/1, 46, 50, ул. Красноводская 4, ул. Бакалинская 9/3, 11, 46, 48, 52а, 52б.