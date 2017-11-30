«Уфаводоканал» обязали выплатить 400 тысяч рублей за гибель рыбы в реке Уфа

К гибели рыбы привела утечка производственных стоков с пивзавода.

В материалах дела говорится, что «Пивоварня Москва-Эфес», находящаяся в Уфе на перекрёстке улиц Жукова и Сельская Богородская, построила трубопровод для слива производственных стоков в канализацию, однако муниципалитету он передан не был. В результате «бесхозная» канализация пришла в негодность и стоки попали в реку. Результатом проверки стал судебный иск к предприятию с требованием ремонта трубопровода, муниципалитет обязали включить объект в соответствующий реестр.