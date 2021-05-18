Модернизацию перрона на железнодорожном вокзале в Уфе оценили в 1,1 млрд рублей

Модернизацию перрона на железнодорожном вокзале в Уфе оценили в 1,1 млрд рублей
Модернизацию перрона на железнодорожном вокзале в Уфе оценили в 1,1 млрд рублей
Сегодня, 09:25ГородАнна КононоваФото: сайт правительства Башкирии
После завершения реконструкции здания железнодорожного вокзала в Уфе в 2021 году планируют приступить к проектированию высоких первой и второй пассажирских платформ. Об этом сообщил и. о.министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Виктор Жульков на совещании в формате «Транспортный час».

Примерная стоимость модернизации платформ — более 1,1 миллиарда рублей, из которых 130 миллионов рублей — проектные работы. Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что обновление перрона необходимо для развития транспортной инфраструктуры Уфы. Данный вопрос обсудят на предстоящем совещании с ОАО «РЖД» и примут окончательное решение по финансированию проекта.

Напомним, реконструкция железнодорожного вокзала длилась семь лет. В конце 2020 года Радий Хабиров посетил обновленный объект, где оборудовали современные залы, удобные кресла и систему ожидания. Благодаря разделению потоков пассажиров на вокзале не образуются очереди. Глава Башкирии также рассказал, что планируется продление тоннеля до четвертой платформы, строительство гостиницы и благоустройство самой привокзальной площади.

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БашкирияУфажелезно-дорожный вокзал
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