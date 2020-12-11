«Как страшный сон». Глава Башкирии побывал на обновлённом ж/д вокзале в Уфе

Реконструкция вокзала длилась семь лет. Однако сейчас там оборудованы современные залы, удобные кресла и система ожидания. По словам Хабирова, благодаря разделению потоков пассажиров, теперь там нет очередей. Власти также организовали схему движения общественного транспорта, а сейчас осталось решить проблему с парковками. В планах также продление тоннеля до четвертой платформы, строительство гостиницы и благоустройство самой привокзальной площади.