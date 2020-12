«Как страшный сон». Глава Башкирии побывал на обновлённом ж/д вокзале в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил отремонтированный железнодорожный вокзал в Уфе, который делали семь лет. Он также поделился воспоминаниями из прошлого об уфимском вокзале.

Как страшный сон вспоминаю, как студентом ездил на пригородных электричках в гости к родным или в Москву через уфимский вокзал. Это действительно было ужасное зрелище. Темные, замызганные залы, неприятные запахи, асоциальные личности, жуткие тоннели. Сейчас ощущения совсем другие, рассказал Радий Хабиров. Реконструкция вокзала длилась семь лет. Однако сейчас там оборудованы современные залы, удобные кресла и система ожидания. По словам Хабирова, благодаря разделению потоков пассажиров, теперь там нет очередей. Власти также организовали схему движения общественного транспорта, а сейчас осталось решить проблему с парковками. В планах также продление тоннеля до четвертой платформы, строительство гостиницы и благоустройство самой привокзальной площади. Во время поездки обсудили закупку новых составов, а также Радий Хабиров оценил новый проект экспресса Кумертау-Уфа. В планах — сократить время в пути в два раза и сделать так, чтобы в вагонах было уютно, безопасно и приятно ездить, сообщил Хабиров. Напомним, ранее житель Башкирии предложил властям республики провести железнодорожную ветку от станции Уршак до международного аэропорта Уфы имени Мустая Карима к 450-летию Уфы в 2024 году. Таким образом, связать аэропорт и железнодорожный вокзал электропоездами.

