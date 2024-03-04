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Железно-дорожный вокзал

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2024
Начальника ж/д станции в Уфе оставили в СИЗО
Верховный суд Башкортостана не стал выпускать из СИЗО начальника железнодорожного вокзала станции «Уфа» Олега Мигунова. Об этом пишет «РБК Уфа».
4 марта, 14:11
В Уфе построят новый железнодорожный вокзал
Подробности строительства раскрыли в пресс-службе Минтранса РБ.
6 февраля, 05:28
2023
В Башкирии начальника ж/д вокзала обвинили во взяточничестве
Предположительно, обвиняемый незаконно обогатился на 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального СК.
2 октября 2023, 13:51
В Уфе проложат железную дорогу до аэропорта
Об этом сообщил сегодня, 9 сентября, глава Башкирии.
9 сентября 2023, 11:04
В Уфе поезда задержали из-за диверсии на железнодорожном перегоне
30 августа 2023, 08:02
Стала известна предварительная причина пожара на ж/д путях в Уфе
Пожар возник на производственном объекте из-за нарушений при эксплуатации опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба регионального СК.
10 июня 2023, 07:19
2021
Модернизацию перрона на железнодорожном вокзале в Уфе оценили в 1,1 млрд рублей
18 мая 2021, 04:25
2020
«Как страшный сон». Глава Башкирии побывал на обновлённом ж/д вокзале в Уфе
11 декабря 2020, 13:06
2019
В Башкирии уволили полицейского после видео с его некорректным поведением на вокзале
На железнодорожном вокзале поселка Раевский полицейские скинули пожилого мужчину со скамейки.
4 февраля 2019, 08:25
2017
Константина Толкачева попросили построить мост, чтобы спасти детские жизни
26 сентября 2017, 11:09

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