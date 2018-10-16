Врио главы Уфы потребовал больше не измерять успех числом проведенных совещаний

Сегодня, 16 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы врио главы города Салават Хусаинов сделал внушение подчиненным по поводу их отношения к своей работе. Выслушав доклад главы администрации Кировского района Уфы Динара Халилова, он потребовал прекратить измерять успех мероприятий количеством проведенных совещаний. а называть реальные результаты работы, которые видны населению.

- Вы можете заседать хоть круглые сутки, если этого требует выполнение задания. Но это ваша работа и людям она не интересна. Вы можете указывать в своих отчетах количество встреч с населением в рамках решения конкретного вопроса, но не свои совещания, - подчеркнул Салават Хусаинов.

Он отказал в просмотре видеоролика одной из докладывавших о своей работе чиновниц, объяснив это тем, что подобные материалы могут быть изучены, если они представляют интерес для экспертного сообщества.

На оперативке были зачитаны несколько обращений от горожан, ответы на которые Салават Хусаинов потребовал с подчиненных немедленно. Сигналы касались опасных ям во дворах, плохого освещения на улицах, сноса гаражей возле школы №88 и т.д.

- Обращения граждан следует рассматривать оперативно и, если нужно, бежать их исполнять немедленно, выставлять людей возле опасных мест и так далее, - обратился к чиновникам врио главы города. - Обращения не должны складываться под сукно. на них нужно оперативно реагировать.