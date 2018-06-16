В Уфе появятся новые светофоры за 23,7 млн рублей

Согласно опубликованному заказу, на установку новых светофоров в Уфе потратят 23.7 млн рублей. На будущих приборах должны работать таймеры, должен вестись подсчет интенсивности транспортного потока. До первой поломки светофоры должны проработать 50 тысяч часов. Заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы. Аукцион пройдут 2 июля.