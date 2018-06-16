В Уфе появятся новые светофоры за 23,7 млн рублей

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Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно опубликованному заказу, на установку новых светофоров в Уфе потратят 23.7 млн рублей. На будущих приборах должны работать таймеры, должен вестись подсчет интенсивности транспортного потока. До первой поломки светофоры должны проработать 50 тысяч часов. Заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы. Аукцион пройдут 2 июля.
Как следует из информации в документе, светофоры обновят на следующих улицах:
Проспект Октября-ул. Города Галле,
- Проспект Октября-Айская,
- Проспект Октября-50 лет СССР,
- Проспект Октября-Шафиева,
- ул. Невского-Кольцевая,
- Машинстроителей-Кольцевая,
- Вологодская-Коммунаров,
- Ленина-Революционная,
- Сельская Богородская-Т. Янаби,
- Проспект Октября-Бульвар Саид-Галиева,
- Восточная-Тоннельная-Перспективная,
- Вологодская-Свободы,
- Комсомольская-Лесотехникума,
- Пушкина-Карла-Маркса,
- Менделеева-Кувыкина-Обская,
- Нагаевское шоссе-ООТ «Жилино»,
- Проспект Октября-Оренбургская.
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