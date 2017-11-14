Север Уфы сковала длинная пробка из-за сломанного светофора

Многие уфимцы утром опоздали на работу и учебу.

Впрочем, как отметили водители, дело, вероятно, было не только в светофоре. Многих водителей подвела интуиция. Дело в том, что накануне, 13 ноября, они попали в пробку на пересечении улиц Сельской Богородской и Ферина, где специалисты меняли светофор и, памятуя об этом, сегодня решили утром изменить маршрут. Таким образом, основная нагрузка могла сегодня утром лечь на перекресток улиц Вологодской и Интернациональной, где также возникла проблема с неисправным светофором.