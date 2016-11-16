В Уфе установили частный светофор

В Уфе установлен частный светофор - рядом с домом 67 по улице Зорге, средства на него администрация города получила от бизнесмена. Как сообщили в мэрии, до конца этой недели светофор будет работать в тестовом режиме (мигать жёлтым светом), это поможет автомобилистам привыкнуть к новшеству.