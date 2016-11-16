В Уфе установили частный светофор
16 ноября 2016, 16:55Культура
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Так называемый «пешеходный светофор» поможет снизить количество ДТП с участием пешеходов.
В Уфе установлен частный светофор - рядом с домом 67 по улице Зорге, средства на него администрация города получила от бизнесмена. Как сообщили в мэрии, до конца этой недели светофор будет работать в тестовом режиме (мигать жёлтым светом), это поможет автомобилистам привыкнуть к новшеству.
Как сообщили в компании «Жилстройинвест», выделившей деньги на покупку светофора, необходимость в нём возникла после сдачи жильцам нового жилого комплекса.
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