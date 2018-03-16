В Уфе обсудили строительство Тимашевского путепровода

15 марта Ирек Ялалов на оперативке по вопросу строительства Тимашевского путепровода дал поручение скоординировать графики по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями, сообщили в пресс-службе администрации города.

Скоординированные графики необходимо предоставить до 16 марта, и уже в понедельник, 19 марта, приступить к выполнению работ, подчеркнул Ирек Ялалов