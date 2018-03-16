В Уфе обсудили строительство Тимашевского путепровода

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Выполнение работ по строительству начнется уже 19 марта.
15 марта Ирек Ялалов на оперативке по вопросу строительства Тимашевского путепровода дал поручение скоординировать графики по монтажу балок пролетного строения над железнодорожными путями, сообщили в пресс-службе администрации города.
Скоординированные графики необходимо предоставить до 16 марта, и уже в понедельник, 19 марта, приступить к выполнению работ, подчеркнул Ирек Ялалов
Напомним, проект рассчитан на строительство Тимашевского путепровода в длину в 161 метр и ширину 14,5 метров на три полосы движения и подходов длиной 1024 метра с выходом на профили улицы Свободы и Бирского тракта.
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