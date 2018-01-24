На севере Уфы приведут в порядок дороги рядом с Тимашевским переездом
Сегодня, 10:34ГородТатьяна Майорова
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Завершение строительства ожидается в текущем году.
В этом году должны быть обязательно отремонтированы Тимашевский переезд и подъезды к нему со стороны Бирска и Черниковки. Об этом сообщил на оперативном совещании в администрации города мэр Уфы Ирек Ялалов.
По его словам, все строительные работы на данном путепроводе, длина которого составляет 161 метр, должны быть завершены до конца текущего года. Предполагается обустройство тротуаров, шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений.
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