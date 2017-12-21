В Уфе на Тимашевской развязке переключили водопровод

Сегодня в шесть часов утра завершены работы по переподключению водопроводной магистрали на Тимашевском переезде. Начат плавный запуск водовода.

Как сообщает пресс-служба мэрии, переподключение к новой линии было проведено максимально оперативно. В итоге, холодная вода была перекрыта лишь в 26 частных домах. Для тех жителей, чьи дома попадали под зону отключения, был организован подвоз воды в автоцистернах.

- Благодаря тому, что была временно ограничена подача горячей воды на 19 тепловых пунктах, стабилизировано давление в трубах холодного водоснабжения многоэтажных домов и, таким образом, удалось избежать их полного отключения, - пояснили в пресс-службе администрации города. - На отоплении домов работы не сказались, подача тепла производилась в строгом соответствии с температурным режимом.